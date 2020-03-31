Володар Золотого м'яча: Жахливо бачити Італію, яка так сильно страждає

Головний тренер Гуанчжоу Евергранд Фабіо Каннаваро недооцінив небезпеку, яку несе коронавірус.

Про це заявив сам легендарний футболіст

"Мені дуже тривожно і боляче від того, що відбувається зараз в нашій країні. Чи не вистачить слів, щоб описати, як жахливо бачити Італію, яка так сильно страждає, спостерігати, як вмирає так багато людей. Я співчуваю всім, кого торкнулася цей кошмар, а особливо тим, хто втратив близьких.

Аплодую тим, хто працює в системі охорони здоров'я, тим, хто невтомно працює заради порятунку життів. Ви - справжні герої, яких потребує наша країна. На жаль, серед нас немає супергероїв.

Ніхто не захищений від цього вірусу. Коли в Китаї почалася епідемія, я думав, що з Італією все буде в порядку. Думав, що нас це не торкнеться.

Я був серед тих, хто недооцінив небезпеку. Здавалося, що це просто грип. Як же я помилявся", - заявив Каннаваро.