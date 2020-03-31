Півзахисник Львова вирушив підкорювати чемпіонат Білорусі

Ліпе Велозу гратиме у Білорусі

Джерело - Sport Arena.

ПФК Львів віддав в оренду білоруському клубу Торпедо-БелАЗ півзахисника Ліпе Велозу.

Про це повідомляє Sport Arena.

Деталі орендної угоди не уточнюються.

Бразилець поповнив львівський клуб на початку минулого року. У другій частині сезону-2018/19 він зіграв в 12 поєдинках, відзначившись 1 м'ячем.

У нинішньому сезоні Ліпе не грав через травму. Реабілітацію після пошкодження хавбек проводив на батьківщині в Бразилії.

Торпедо-БелАЗ в стартових двох турах чемпіонату Білорусі набрало 6 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці. За білоруську команду грає українець Дмитро Юсов, відомий за виступами за запорізький Металург.

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