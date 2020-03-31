У збірній Мілевський та Васильєв

Джерело - Чемпіон.

Два українські футболісти потрапили до символічної збірної за підсумками другого туру чемпіонату Білорусі.

Білоруська федерація футболу

У ній виявився гравець Динамо Брест Артем Мілевський, який забив переможний гол у матчі зі Слуцьком (1:0).

Також в команду потрапили український хавбек Мінська Олександр Васильєв і екс-півзахисник ряду українських клубів Гегам Кадимян, який нині виступає за Німан.

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.