Джерело - Чемпіон.
Два українські футболісти потрапили до символічної збірної за підсумками другого туру чемпіонату Білорусі.
Білоруська федерація футболу
У ній виявився гравець Динамо Брест Артем Мілевський, який забив переможний гол у матчі зі Слуцьком (1:0).
Також в команду потрапили український хавбек Мінська Олександр Васильєв і екс-півзахисник ряду українських клубів Гегам Кадимян, який нині виступає за Німан.
Каманда тыдня #БВЛ2020 2 тур. #БеларусбанкВышэйшаяЛіга2020 #ЛюбіСвойФутбол pic.twitter.com/yDcoQzGwFS— АБФФ (@BelFootFeder) March 31, 2020
Нагадаємо, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.