Екстренер Динамо закликає за порушення карантину відправляти до в'язниці

У російське законодавство внесуть поправки, які торкнуться тих, хто не сидить вдома, перебуваючи на карантині.

Про це розповів екснаставник київського Динамо Валерій Газзаєв.

"На раді Думи одноголосно підтримали відповідні поправки до Адміністративного та Кримінального кодексу. Умисне порушення карантину буде прирівнюватися до кримінального злочину, якщо призвело до зараження і смерті двох або більше людей.

Людина, яка знає, що інфікована коронавірусом, повинна до повного одужання перебувати або в лікарні, або вдома (якщо це погоджено з лікарями, коли хвороба проходить у легкій формі). Якщо ж хворий порушив карантин і заразив інших людей, це спричинить кримінальну відповідальність від п'яти до семи років. Ті, хто не буде дотримуватися режиму самоізоляції, будуть оштрафовані на суму від 300 тисяч до 2 мільйонів рублів. Але адміністративне рішення піде в тому випадку, якщо немає жертв. В іншому випадку відповідальність буде кримінальною.

Звичайно, і я, і колеги підтримали такі поправки. У всьому світі приймаються суворі заходи, щоб подолати пандемію. На цей час в Москві більше 120 тисяч людей перебувають під наглядом. В основному це ті, хто приїхав з-за кордону, або ті, хто з ними контактував", - зазначив Газзаєв.