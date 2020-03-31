 Екстренер Динамо закликає за порушення карантину відправляти до в'язниці | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Український боксер заразився гепатитом під час бою з росіянином
Сьогодні 14:39 3052
Відбудеться перший онлайн-батл Без ключок на Youtube-каналі УХЛ
Сьогодні 20:11 313
Названо найкращого спортсмена України у березні
Сьогодні 16:55 299
В Україні вирішили продовжити гандбольний сезон
Сьогодні 12:57 1239
Рома цікавиться Тете
Сьогодні 11:31 1625
Тотті: Чемпіонат Італії не відновиться
Сьогодні 09:46 1580 1
Ла-Ліга може скасувати сезон за однієї умови
Сьогодні 09:32 1538
Вацко: Димінський не фінансує Карпати
Сьогодні 09:16 1811
УЄФА дозволить національним асоціаціям визначати переможця чемпіонату
Сьогодні 08:29 1581 1
Чемпіонат світу-2020 відмінили через коронавірус
Вчора 20:40 590
Блоги
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:02 227
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:14 260
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:08 1042
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком Valeriy Ruchka
Вчора 20:37 1160
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
Вчора 20:37 12589 2
Про Газзаєва, Блохіна, Сьоміна і Михайличенка - Олександр Алієв
Про Газзаєва, Блохіна, Сьоміна і Михайличенка - Олександр Алієв Valeriy Ruchka
29.03.2020 15:12 2660
Володимир Кличко запустив новий челендж
Володимир Кличко запустив новий челендж Андрій Твердохліб
29.03.2020 11:53 635
Золота колекція. Збірна України виграла золото Олімпійських ігор в Сочі. Повне відео гонки
Золота колекція. Збірна України виграла золото Олімпійських ігор в Сочі. Повне відео гонки Valeriy Ruchka
29.03.2020 10:03 703
16 років тому Федерер і Надаль зіграли між собою перший матч
16 років тому Федерер і Надаль зіграли між собою перший матч Андрій Твердохліб
28.03.2020 17:55 912
Золота колекція. Спартак Москва - Динамо Київ. Ліга чемпіонів 2008/09
Золота колекція. Спартак Москва - Динамо Київ. Ліга чемпіонів 2008/09 Андрій Твердохліб
28.03.2020 15:28 847
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:54 Бокс Чемпіон WBO готовий провести бій з Дерев'янченком 111
20:39 Футбол Лідер Баварії потрапив у ДТП під час снігопаду 544
20:25 Футбол Два українці потрапили до збірної туру чемпіонату Білорусі 400
20:11 Хокей. УХЛ Відбудеться перший онлайн-батл Без ключок на Youtube-каналі УХЛ 313
19:55 Футбол Півзахисник Шальке оштрафований за порушення карантину 370
19:40 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 3 372
19:40 ММА Колишній чемпіон UFC: Бій Хабіб - Фергюсон проклятий 376
19:33 Футбол Манчестер Юнайтед сподівається зберегти свого лідера через кризу 513
19:25 Футбол Інгулець показав будівництво фундаменту футбольного поля 574
19:10 ММА Друг Мак-Грегора: Не можу повірити, що Хабіб не зміг би вибратися з Росії, якби дуже захотів 225
19:02 Блог Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою 232
18:55 Футбол Екстренер Динамо закликає за порушення карантину відправляти до в'язниці 630
18:40 Футбол Найдорожчий гравець світу став жертвою шахраїв 946
18:24 ММА Російський журналіст отримав дикі погрози за критику Хабіба 830
18:14 Блог Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців 262
18:10 Футбол Палкін: Ахметов сказав, що люди повинні хворіти тільки за Шахтар 926
18:02 ММА Представник Фергюсона: Бій з Гетжі буде легким отриманням гонорару 679
17:55 Футбол Нападник Сампдорії зумів перемогти коронавірус 855
17:50 RunNews Онлайн-забіги: єдина можливість для бігунів стартувати навесні 2020 року 661
17:40 Шахи У ДТП загинула дружина одного з найкращих шахістів світу 2277
17:33 Футбол Клуби Бундесліги назвали дату відновлення чемпіонату 1043
17:25 Футбол В УЄФА заговорили про песимістичний сценарій відновлення сезону 1079
17:10 Бокс Лопес: Я задавлю Ломаченка м'язами 2065
16:55 Гімнастика Названо найкращого спортсмена України у березні 299
16:41 Теніс WTA відмовилася фінансово підтримати тенісисток на період карантину 872

Екстренер Динамо закликає за порушення карантину відправляти до в'язниці

Сьогодні 18:55 630 0
Газзаєв бере участь у розробці законів для росіян
Екстренер Динамо закликає за порушення карантину відправляти до в'язниці
#Газзаєв

Джерело - Спорт-Експрес в Росії.

У російське законодавство внесуть поправки, які торкнуться тих, хто не сидить вдома, перебуваючи на карантині.

Про це розповів екснаставник київського Динамо Валерій Газзаєв.

"На раді Думи одноголосно підтримали відповідні поправки до Адміністративного та Кримінального кодексу. Умисне порушення карантину буде прирівнюватися до кримінального злочину, якщо призвело до зараження і смерті двох або більше людей.

Людина, яка знає, що інфікована коронавірусом, повинна до повного одужання перебувати або в лікарні, або вдома (якщо це погоджено з лікарями, коли хвороба проходить у легкій формі). Якщо ж хворий порушив карантин і заразив інших людей, це спричинить кримінальну відповідальність від п'яти до семи років. Ті, хто не буде дотримуватися режиму самоізоляції, будуть оштрафовані на суму від 300 тисяч до 2 мільйонів рублів. Але адміністративне рішення піде в тому випадку, якщо немає жертв. В іншому випадку відповідальність буде кримінальною.

Звичайно, і я, і колеги підтримали такі поправки. У всьому світі приймаються суворі заходи, щоб подолати пандемію. На цей час в Москві більше 120 тисяч людей перебувають під наглядом. В основному це ті, хто приїхав з-за кордону, або ті, хто з ними контактував", - зазначив Газзаєв.

Нагадаємо, для 35-річного ексгравця київського Динамо Олександра Алієва найбезглуздіші тренування були у Валерія Газзаєва.

Коментарі ()