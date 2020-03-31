Найдорожчий гравець світу став жертвою шахраїв

Джерело - footballua.tv.
Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе звернувся до суду, побачивши своє зображення та ім'я, використане без його відома, в рекламі інвестицій в криптовалюти.
Про це повідомляє видання L`Equipe.
Футболіст нібито навіть взяв участь у двох телевізійних програмах, щоб спровокувати надходження грошей в дану систему.
До речі, це вже друга спроба заробити на імені нападника з боку недобросовісних громадян. Навесні минулого року його акаунт в Twitter зламали й розмістили рекламні банери віртуальної валюти.
Кілліан Мбаппе є найдорожчим гравцем у світі за версією transfermakt.
Нагадаємо, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.