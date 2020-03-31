Палкін: Ахметов сказав, що люди повинні хворіти тільки за Шахтар

Президент донецького клубу Рінат Ахметов надав допомогу в боротьбі з коронавірусом на 300 мільйонів гривень.

Про це заявив гендиректор гірників Сергій Палкін.

"Чому Харків? Тому що 4 роки тому жителі і вболівальники цього міста нас зустріли і дуже серйозно підтримали. Для нас важливо, щоб саме харківському регіону була надана допомога. За рішенням Ріната Ахметова і спільно з його фондом, в квітні ми хочемо виділити 10 апаратів штучної вентиляції легенів для цього регіону і боротьбу з коронавірусів. Це дуже важливі апарати.

Рінат Ахметов надав допомогу в боротьбі з коронавірусом на 300 мільйонів гривень, весь процес курується і управляється фондом президента Шахтаря. Всі компанії, які входять в структуру SCM, будуть залучені в ці процеси.

У цій ситуації ми повинні бути всі разом, підтримувати один одного і рятувати життя. Ахметов сказав, що ми повинні боротися з хворобами, а якщо люди і повинні хворіти, то тільки за Шахтар. Тому така у нас позиція, футбол відійшов на другий план. Найголовніше - врятувати життя людей і країну", - сказав Палкін.