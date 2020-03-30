Гвардіола назвав головну проблему, яка чекає на гравців після карантину

Джерело - mancity.com.
Футбольним вболівальникам та всіх людям зараз настав час слухати вчених, лікарів та медсестер.
Про це заявив наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.
"Нам бракує футболу. Нам бракує життя, яке була у нас всього кілька днів тому. Зараз же настав час слухати вчених, лікарів та медсестер.
Ви - моя футбольна сім'я. Ми зробимо все, щоб ви відчували себе якомога краще.
Ми повернемося і будемо сильнішими, кращими, розумнішими і... трохи товстіші. Залишайтеся вдома, будьте в безпеці", - зазначив Гвардіола.
Раніше, Манчестер Сіті знайшов заміну Гвардіолі, якщо іспанець піде до Ювентуса.