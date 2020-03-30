Гвардіола назвав головну проблему, яка чекає на гравців після карантину

Футбольним вболівальникам та всіх людям зараз настав час слухати вчених, лікарів та медсестер.

Про це заявив наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Нам бракує футболу. Нам бракує життя, яке була у нас всього кілька днів тому. Зараз же настав час слухати вчених, лікарів та медсестер.

Ви - моя футбольна сім'я. Ми зробимо все, щоб ви відчували себе якомога краще.

Ми повернемося і будемо сильнішими, кращими, розумнішими і... трохи товстіші. Залишайтеся вдома, будьте в безпеці", - зазначив Гвардіола.