Відомий агент: Більшість українських агентів працюють одноразово, як презервативи

Відомий український агент Іван Пироженко вважає за краще працювати із закордонними агентами.

Про це заявив сам Пироженко.

"Ми не співпрацюємо з нашими агентами. Якось у нас не виходить. З кимось спілкуємося, з кимось вітаємося, але в загальному - не співпрацюємо.

Наші агенти люблять озвучувати проєкти на сто рублів, і зраджують вже на перших рублях. Це наша ментальна проблема, не тільки у футболі, напевно. Суцільні спринтери, і більшість з них, не скажу, що всі, працюють одноразово, як презервативи.

Європейські агенти більш обережні, повільні, але завжди конкретні. Наші партнери - це європейські хлопці", - сказав Пироженко.