CIES назвав клуб, гравці якого найбільше подешевшають

Джерело - championat.com.
Якщо футбольний сезон не відновиться до кінця червня, гравці в середньому коштуватимуть на 28% дешевше.
Про це повідомляє міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).
При цьому деякі з них подешевшають набагато більше. Все залежить від кількох факторів: віку футболіста, тривалості його контракту, кар'єрного шляху і останніх виступів.
Найбільше в ціні втратять старіючі гравці з короткостроковими угодами і ті, хто мало виходив на поле в цьому сезоні. Як приклад Міжнародний центр спортивних досліджень призводить півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба, чия вартість імовірно знизиться з € 65 млн до € 35 млн.
Зниження трансферної вартості складів європейських топ-клубів (11 березня → 30 червня)
1. Інтер - € 773 млн → € 497 млн (-35,7%)
2. Баварія - € 809 млн → € 542 млн (-33,0%)
3. Реал - € 1100 млн → € 750 млн (-31,8%)
4. Парі Сен-Жермен - € 961 млн → € 659 млн (-31,4%)
5. Барселона - € 1170 млн → € 804 млн (-31, 3%)
6. Манчестер Сіті - € 1361 млн → € 949 млн (-30,3%)
7. Манчестер Юнайтед - € 1007 млн → € 714 млн (-29,1%)
8. Тоттенгем - € 787 млн → € 560 млн (-28,8%)
9. Ювентус - € 783 млн → € 561 млн (-28,4%)
10. Ліверпуль - € 1405 млн → € 1052 млн ( -25,1%)
При підрахунках складів враховувалася вартість 20 найдорожчих гравців клубу.
Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.
Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.