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CIES назвав клуб, гравці якого найбільше подешевшають

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CIES опублікував звіт про вплив пандемії коронавірусу на трансферну вартість футболістів
CIES назвав клуб, гравці якого найбільше подешевшають
#Інтер

Джерело - championat.com.

Якщо футбольний сезон не відновиться до кінця червня, гравці в середньому коштуватимуть на 28% дешевше. 

Про це повідомляє міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).

При цьому деякі з них подешевшають набагато більше. Все залежить від кількох факторів: віку футболіста, тривалості його контракту, кар'єрного шляху і останніх виступів.

Найбільше в ціні втратять старіючі гравці з короткостроковими угодами і ті, хто мало виходив на поле в цьому сезоні. Як приклад Міжнародний центр спортивних досліджень призводить півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба, чия вартість імовірно знизиться з € 65 млн до € 35 млн.

Зниження трансферної вартості складів європейських топ-клубів (11 березня → 30 червня)

1. Інтер - € 773 млн → € 497 млн (-35,7%)

2. Баварія - € 809 млн → € 542 млн (-33,0%)

3. Реал - € 1100 млн → € 750 млн (-31,8%)

4. Парі Сен-Жермен - € 961 млн → € 659 млн (-31,4%)

5. Барселона - € 1170 млн → € 804 млн (-31, 3%)

6. Манчестер Сіті - € 1361 млн → € 949 млн (-30,3%)

7. Манчестер Юнайтед - € 1007 млн → € 714 млн (-29,1%)

8. Тоттенгем - € 787 млн → € 560 млн (-28,8%)

9. Ювентус - € 783 млн → € 561 млн (-28,4%)

10. Ліверпуль - € 1405 млн → € 1052 млн ( -25,1%)

При підрахунках складів враховувалася вартість 20 найдорожчих гравців клубу.

Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.

Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.

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