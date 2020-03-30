 Мілевський: На карантині дивіться білоруський футбол | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський: На карантині дивіться білоруський футбол

Сьогодні 12:55 645 0
Артем Мілевський прокоментував карантин через пандемію коронавірусу
Мілевський: На карантині дивіться білоруський футбол
#Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський дав пораду, як провести карантин через пандемію коронавірусу.

Про це гравець розповів в Іnstagram.

"Поки всі на карантині, дивіться Мілю на YouTube і білоруський футбол", — написав Мілевський.

 
 
 
 
 
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Poka vse na karantine,smotrite Milia youtube i belarusskii futbol 🤝⚽️ @e_seleznev memories 😘👍

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Нагадаємо, гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.

Раніше, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.

 

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