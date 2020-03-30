Мілевський: На карантині дивіться білоруський футбол

Джерело - Чемпіон.
Нападник Динамо Брест Артем Мілевський дав пораду, як провести карантин через пандемію коронавірусу.
Про це гравець розповів в Іnstagram.
"Поки всі на карантині, дивіться Мілю на YouTube і білоруський футбол", — написав Мілевський.
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Poka vse na karantine,smotrite Milia youtube i belarusskii futbol 🤝⚽️ @e_seleznev memories 😘👍
Нагадаємо, гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.
Раніше, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.