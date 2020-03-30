Мілевський: На карантині дивіться білоруський футбол

Артем Мілевський прокоментував карантин через пандемію коронавірусу

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський дав пораду, як провести карантин через пандемію коронавірусу.

Про це гравець розповів в Іnstagram.

"Поки всі на карантині, дивіться Мілю на YouTube і білоруський футбол", — написав Мілевський.

Нагадаємо, гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.

Раніше, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.