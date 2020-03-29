Степаненко: Ми досить добре спілкуємося з гравцями Динамо

Футболісти київського Динамо та гравці донецького Шахтаря стали більш дружніми один до одного.

Про це заявив півзахисник гірників Тарас Степаненко.

"Переїзд Шахтаря до Києва нівелював ворожнечу з Динамо? Згоден, багато що змінилося. Ми досить добре спілкуємося з гравцями Динамо. Не скажу, що прямо близько. Близько спілкуються тільки хлопці, які молодші, тому що вони разом пройшли юнацькі та молодіжні збірні.

Коли я жив в Донецьку, то ні з ким з Динамо не спілкувався, тільки в збірній міг перекинутися парою слів. А зараз ми списуємося, обговорюємо щось, цікавимося один у одного справами.

У збірній теж дуже тепла атмосфера: всі один одного підколюють, жартують, вітають з днями народження. Тому я згоден, що протягом цих років, що пройшли в Києві, тепліше стали відносини між футболістами Шахтаря і Динамо, - сказав Степаненко.