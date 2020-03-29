Ярмоленко: Мені навіть краще, що перенесли Євро-2020

Всі розуміють, що в тій ситуації, в якій ми всі перебуваємо, ні про який футбол не може бути й мови.

Про це заявив півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко.

"Коли дізнався, звичайно ж, було якесь розчарування. Але всі розуміють, що в тій ситуації, в якій ми всі перебуваємо, ні про який футбол не може бути й мови. Всі футболісти, думаю, сприйняли це з розумінням. Якщо говорити про мене, то в футбольному плані навіть краще, що перенесли чемпіонат Європи, тому що важко повертатися після того, як пропустив три місяці після травми. Адже незрозуміло, грав би я чи ні і зміг би підійти в своїх кращих кондиціях до Євро", - зазначив Ярмоленко.