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Президент УЄФА: Цей сезон можна дограти на початку наступного

Сьогодні 22:33 315 0
Чеферін допускає відновлення турнірів в травні, червні або пізніше
Президент УЄФА: Цей сезон можна дограти на початку наступного
#УЄФА, #Чеферін

Джерело - sport.ua.

Після кризи єдиний можливий спосіб об'єднання європейського і світового футболу - це лідерство УЄФА.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

"У цей драматичний момент найважливіше - це здоров'я, вихід з кризи. Звичайно, перерваний футбол символізує, що Європа і світ зупинилися. Ще до пандемії УЄФА розподіляв 87% всіх доходів. Після кризи єдиний можливий спосіб об'єднання європейського і світового футболу - це лідерство УЄФА.

Принесення в жертву чемпіонату Європи показало, що кожна надзвичайна ситуація є нашою і що ми у відповідальності за кожен клуб. Відеоконференція з федераціями була фантастичною демонстрацією єдності і солідарності. Ця жахлива ситуація показує, що європейський футбол дуже згуртований.

Ніхто не знає, коли закінчиться пандемія. У нас є плани A, B і C. Ми знаходимося в контакті з лігами, з клубами, є робоча група. Ми повинні чекати, як і будь-який інший сектор суспільства. Перенесення Євро-2020, основного доходу для 50 з 55 асоціацій, не можна порівнювати з жертвою клубного чемпіонату світу, якого досі не існує. Це було правильне рішення про перенесення Євро.

Що буде, якщо чемпіонати не будуть завершені? Ми знаходимося в контакті з лігами. Оперативна команда працює вдень і вночі. Мені складно уявити всі матчі за закритими дверима, але зараз ми не знаємо, чи відновимо ми турніри, з публікою або без. Якщо не буде альтернативи, було б краще закінчити чемпіонат у будь-якому випадку. Можу сказати, що не думаю про фінал Ліги чемпіонів за закритими дверима.

Дати? Немає дипломатичної відповіді. Оскільки не знаємо, коли закінчиться пандемія, у нас не може бути остаточного плану. На цей час у нас є кілька дат. Почати можна в середині травня або в червні, або навіть в кінці червня. Якщо нам цього не вдасться, сезон, ймовірно, втрачено. Є також пропозиція закінчити цей сезон на початку наступного, який стартуватиме трохи пізніше. Ми знайдемо найкраще рішення для ліг і клубів", - зазначив Чеферін.

Нагадаємо, ФІФА продовжила літнє трансферне вікно до кінця року.

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