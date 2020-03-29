У Динамо не збираються переглядати контракти у зв'язку з карантином, який був введений через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявив захисник киян Олександр Караваєв.

"Взагалі нічого такого не було, не говорили. Це навіть не обговорювалося, таке питання не підіймалося. Все виплачувалося вчасно, не було ніяких затримок. Навіть розмов про це не йшло. Може бути, в майбутньому, коли карантин затягнеться, щось нам скажуть. Але є впевненість, що це питання навіть не підніматимуть. А якщо і піднімуть, то впевнений, що ніяких конфліктних ситуацій не буде. Ми відразу ж вирішимо це питання, і всі від цього виграють. Ніхто не буде проти, навіть якщо будуть якісь вимоги у керівництва або гравців", - зазначив Караваєв.