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Керівництво клубу УПЛ відмовляється від частини зарплати через карантин

Сьогодні 18:55 86 0
Черняк, Лисак, Фундерат та інші керівники Ворскли погодилися на такий крок
Керівництво клубу УПЛ відмовляється від частини зарплати через карантин
#Ворскла, #коронавірус

Джерело - sport.pl.ua.

Менеджери полтавської Ворскли відмовляться від частини своєї заробітної плати на користь клубу. 

Про це заявив віцепрезидент клубу Олег Лисак.

"Так, це правда. Нам точно доведеться відмовитися від якоїсь частини зарплат. Якщо ситуація не погіршиться, то це 50%. Йдеться про президента клубу Романа Черняка, мене, спортивного директора, головного бухгалтера, комерційного та технічного директорів. Словом, від усіх від кого залежить діяльність клубу. Взагалі, думаю, вся ця ситуація змусить скинути рожеві окуляри, і подивитися на футбол іншими очима. Настав час для серйозної переоцінки цінностей, і це не лише про футбол.

У клубі зараз важливо зберегти колектив. До того ж, абсолютно незрозуміло, коли продовжиться чемпіонат. На сьогодні ми готові до такого кроку, адже ми всі зацікавлені в тому, щоб клуб жив і розвивався. Приємно, що коли обговорювали це питання, ні у кого не виникло жодних заперечень", - зазначив Лисак.

Нагадаємо, Ворскла виділила 2,5 млн доларів на боротьбу із коронавірусом.

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