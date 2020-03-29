Іслоч здолав Смолевичі у 2 турі чемпіонату Білорусі

Українець Папуш вийшов на заміну на 77-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 березня, у другому турі чемпіонату Білорусі Іслоч приймав ФК Смолевичі.

На старті матчу гвінеєць Янсане відкрив рахунок. Цей гол став єдиним у зустрічі і приніс перемогу Іслочу.

У складі Іслоча українець Олександр Папуш матч розпочинав на лаві запасних - на заміну вийшов на 77-ій хвилині.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

2 тур, 29 березня

Іслоч (Тарасово) - ФК Смолевичі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 9 Янсане

Раніше, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.