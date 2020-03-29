Іслоч здолав Смолевичі у 2 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 березня, у другому турі чемпіонату Білорусі Іслоч приймав ФК Смолевичі.
На старті матчу гвінеєць Янсане відкрив рахунок. Цей гол став єдиним у зустрічі і приніс перемогу Іслочу.
У складі Іслоча українець Олександр Папуш матч розпочинав на лаві запасних - на заміну вийшов на 77-ій хвилині.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
2 тур, 29 березня
Іслоч (Тарасово) - ФК Смолевичі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 9 Янсане
Раніше, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.