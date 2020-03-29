Легенду турецького футболу госпіталізували через коронавірус

Рекордсмен збірної Туреччини з футболу Рюштю Речбер госпіталізований через коронавірус.

Про це в Instagram повідомила дружина екс-голкіпера Ішил.

"Мені шкода це повідомляти, але мій чоловік Рюштю знаходиться в лікарні з діагнозом COVID-19. Ми шоковані тим, наскільки швидко у нього розвинулися симптоми, хоча раніше все було в порядку.

Ми провели тести, у дочки та сина результат негативний, а у чоловіка - позитивний. Зараз нам не дозволено його відвідувати - і це найскладніше", - написала Ішил.