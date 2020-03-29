Манчестер Сіті запропонував використовувати власний стадіон для боротьби з коронавірусом

Манчестер Сіті планує активно допомагати в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Манчестер Сіті запропонував Національній службі охорони здоров'я використовувати Етіхад Стедіум для підготовки лікарів.

Про це повідомляє Goal.com.

Зазначається, що в адміністративних приміщеннях і конференц-залах стадіону можна проводити навчання лікарів та іншого медперсоналу під час пандемії. Раніше до подібного кроку вдався мадридський Реал, запропонувавши використовувати Сантьяго Бернабеу як склад медикаментів та інших предметів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, через пандемію призупинені спортивні змагання майже по всій Європі. У Великій Британії зафіксовано близько 17 тисяч зараження небезпечною хворобою та більше тисячі летальних випадків.