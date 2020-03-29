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Алієв: Газаєв приходив на установку в золотому годиннику

Сьогодні 13:39 1196 0
Алієв: Газаєв приходив на установку в золотому годиннику
#Алієв, #Газаєв

Джерело - Чемпіон.

Під час роботи у київському Динамо російський тренер Валерій Газзаєв мав декілька дивних традицій.

Про це розповів експівзахисник Динамо і збірної України Олександр Алієв 

"У Газзаєва була "фєнєчка" – коли наші ворота атакували, він спльовував, щоб нам не забили. Чи було у нього потім запльоване пальто? Там були спеціальні помічники, які ходили і витирали йому його! Жартую!

Газзаєв добився у тренерській кар'єрі багато чого. Ще у нього була улюблена тема, коли він приходив на установку в золотому годиннику, телефон відразу діставав... Треба ж було себе показати. Все це потім зніме, покладе і проводить установку.

А коли потрібно було виходити на поле, він ставав і, пританцьовуючи на місці, казав: "Ну що, хлопці, я бажаю вам успіху. Сьогодні у нас премія така-то". Навіщо він пританцьовував? Я не запитував ніколи", – розказав Алієв у новому ролику на своєму YouTube-каналі "Кент".

Нагадаємо, Валерій Газзаєв очолив київське Динамо 25 травня 2009 року, яке покинув 1 жовтня 2010 року.

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