Алієв: Газаєв приходив на установку в золотому годиннику

Під час роботи у київському Динамо російський тренер Валерій Газзаєв мав декілька дивних традицій.

Про це розповів експівзахисник Динамо і збірної України Олександр Алієв

"У Газзаєва була "фєнєчка" – коли наші ворота атакували, він спльовував, щоб нам не забили. Чи було у нього потім запльоване пальто? Там були спеціальні помічники, які ходили і витирали йому його! Жартую!

Газзаєв добився у тренерській кар'єрі багато чого. Ще у нього була улюблена тема, коли він приходив на установку в золотому годиннику, телефон відразу діставав... Треба ж було себе показати. Все це потім зніме, покладе і проводить установку.

А коли потрібно було виходити на поле, він ставав і, пританцьовуючи на місці, казав: "Ну що, хлопці, я бажаю вам успіху. Сьогодні у нас премія така-то". Навіщо він пританцьовував? Я не запитував ніколи", – розказав Алієв у новому ролику на своєму YouTube-каналі "Кент".