У Мілевського найкращі в команді умови - російський тренер

Артем Мілевський лідер і впливає на стан команди.

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Про це розповів відомий тренер Анатолій Байдачний, який працював раніше в Білорусі.

"Думаю, команда ще не показує хороший футбол. Обіграла Слуцьк - у нього є свої проблеми. В цілому, матч був рівний. Динамівцям більше пощастило. У кінцівці міг забити Слуцьк, але м'яч потрапив у штангу. По двох іграх можна судити тільки про те, хто і як підготувався до сезону. І претензії можна пред'являти тільки тренерам.

Чи не набрид Мілевському футбол? Це до Бреста питання. У нього хороші умови, можливо, найкращі в команді. Значить, він потрібен. Мілевський лідер, впливає на команду, на стан в колективі", - Байдачний.