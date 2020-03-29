Головний тренер Динамо Брест пояснив, чому не грає Хачеріді

Українець зламав палець

Джерело - Чемпіон.

Брестське Динамо у другому турі чемпіонату Білорусі обіграло Слуцьк (1:0). Захисник Євген Хачеріді не зіграв у матчі через травму.

Про це повідомив головний тренер чемпіонів Сергій Ковальчук.

"Хачеріді на тренуванні зламав палець, йому наклали гіпс. Тому поки він поза грою", – сказав Ковальчук в ефірі телеканалу Білорусь 5.

У 2020 році чемпіони Білорусі провели вже п'ять офіційних зустрічей, але Хачеріді так і не вийшов на поле – в двох з них українець сидів у запасі, а в трьох, включаючи два останні поєдинки, навіть був відсутній у заявці.