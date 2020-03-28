Тренер збірної України анонсував поповнення в національну команду

Джерело - football24.ua.
Тренерський штаб збірної України розглядає потенційних дебютантів національної команди.
Про це розповів Італійський фахівець Андреа Малдера, який працює у тренерському штабі збірної України.
"У нас на порозі в національну збірну багато молодих гравців: Попов, Бондаренко, Супряга. Ми спілкуємося з Русланом Ротанем – Шевченко постійно моніторить ситуацію в U-21. Сподіваюся, кілька молодих гравців підсилять основну команду", – розповів Малдера.
Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.
Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.