 Тренер збірної України анонсував поповнення в національну команду | Футбол | Champion.com.ua
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Тренер збірної України анонсував поповнення в національну команду

Вчора 23:41 499 0
Андреа Малдера прокоментував потенційних дебютантів збірної України
Тренер збірної України анонсував поповнення в національну команду
#Україна

Джерело - football24.ua.

Тренерський штаб збірної України розглядає потенційних дебютантів національної команди.

Про це розповів Італійський фахівець Андреа Малдера, який працює у тренерському штабі збірної України.

"У нас на порозі в національну збірну багато молодих гравців: Попов, Бондаренко, Супряга. Ми спілкуємося з Русланом Ротанем – Шевченко постійно моніторить ситуацію в U-21. Сподіваюся, кілька молодих гравців підсилять основну команду", – розповів Малдера.

Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.

Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.

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