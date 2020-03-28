Тренер збірної України анонсував поповнення в національну команду

Андреа Малдера прокоментував потенційних дебютантів збірної України

Тренерський штаб збірної України розглядає потенційних дебютантів національної команди.

Про це розповів Італійський фахівець Андреа Малдера, який працює у тренерському штабі збірної України.

"У нас на порозі в національну збірну багато молодих гравців: Попов, Бондаренко, Супряга. Ми спілкуємося з Русланом Ротанем – Шевченко постійно моніторить ситуацію в U-21. Сподіваюся, кілька молодих гравців підсилять основну команду", – розповів Малдера.

Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.

Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.