Маркевич: Деякі клуби вже не хочуть плати зарплату футболістам

Через пандемію коронавірусу страждають українські клуби.

Про це розповів глава комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич

"Давайте ще почекаємо місяць. Подивимося, яка ситуація у нас в країні складеться. Хочеться, щоб чемпіонат дограли. Є багато позицій, які не визначені - друге місце, хто вилетить. Хочеться дограти, але не від нас залежить.

Потрібно, щоб президенти клубів зібралися, обговорили. Очевидно, що вже є збитки. Деякі готові платити гравцям, деякі, я знаю, не хочуть платити", - сказав Маркевич.