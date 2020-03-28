Господарі поля здобули перемогу у дербі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру чемпіонату Білорусі ФК Мінськ на своєму полі обіграв Динамо Мінськ.

Господарі поля вже у першому таймі забили три голи у ворота суперників. Гості наприкінці зустрічі змогли відіграти два м’ячі, однак не змогли врятувати гру.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

28 березня, 2 тур

ФК Мінськ - Динамо Мінськ 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 1 Хващинський, 2:0 – 41 Чаговець, 3:0 - 45 Грибовський, 3:1 - 77 Шікавка, (пен), 3:2 - 80 Бахар

Нагадаємо, Гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.

Також, одноклубник Мілевського не вірить у коронавірус.