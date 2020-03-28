Джерело - Blick.
В умовах конкуренції українських олігархів Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського було важко створити єдиний український телепул.
Про це розповів президент УПЛ Томас Грімм.
"Ахметов володіє платними каналами Футбол 1/2/3. Тепер уявіть: ми підписуємо контракт з Футбол 1/2/3, який був затверджений необхідної більшості голосів, але потім з'являються п'ять клубів які вирішують не дотримуватися цю угоду", - сказав швейцарець.
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"А все тому, що Коломойський і його безкоштовні телеканали зробили свій вплив на ці клуби. Важко реалізувати свої власні ідеї", - підсумував Грімм
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