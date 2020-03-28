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Невілл запропонував не закривати трансферне вікно в АПЛ весь наступний сезон

Сьогодні 14:54 241 0
Про це англієць написав у своєму Twitter
Невілл запропонував не закривати трансферне вікно в АПЛ весь наступний сезон
#АПЛ, #Невілл

Джерело - Чемпіон.

Трансферне вікно в англійській Прем'єр-лізі може тривати увесь рік, починаючи з травня.

Таку ідею висловив колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

Також англієць запропонував швидко дограти цей сезон, коли стане безпечно, ущільнити наступний сезон, якщо буде потрібно. Продовжити контракти гравців до кінця поточного сезону, надати фінансову допомогу нужденним клубам, включаючи нижчі ліги.

Раніше Фердінанд закликав анулювати сезон в АПЛ.

Нагадаємо, Коутінью бажає повернутися до АПЛ.

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