Невілл запропонував не закривати трансферне вікно в АПЛ весь наступний сезон

Трансферне вікно в англійській Прем'єр-лізі може тривати увесь рік, починаючи з травня.

Таку ідею висловив колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

Також англієць запропонував швидко дограти цей сезон, коли стане безпечно, ущільнити наступний сезон, якщо буде потрібно. Продовжити контракти гравців до кінця поточного сезону, надати фінансову допомогу нужденним клубам, включаючи нижчі ліги.

-finish this season in a short time frame when safe

-condense next season if needed

-open transfer window from May and run it all the way through 20/21 to give clubs agility

-extend player contracts to complete 19/20

-financial packages for clubs in need inc non-league