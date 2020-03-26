У Мадриді всі долучаються до боротьби з коронавірусом

Стадіон Реала Сантьяго Бернабеу стане складом медикаментів та інших предметів, необхідних для боротьби з коронавірусом

Про це повідомляє прес-служба мадридського клубу.

Всі предмети і матеріали будуть зберігатися на стадіоні, після чого вони будуть розподілені у лікарнях та в інших медичних організаціях.

Реал запропонує організаціям і компаніям, особливо пов'язаних зі спортом, майданчик для матеріальних пожертвувань. Гроші будуть передані Міністерству охорони здоров'я Іспанії.

Нагадаємо, Реал готовий викупити Погба.