Колишній нападник Динамо може повернутися в Англію

Джерело - sport.ua.
Колишній форвард Динамо Браун Ідеє, який наразі виступає за грецький Аріс, влітку може повернутися в Англію.
Про це повідомляє pagenews.gr.
В Англії інтерес до 31-річного нігерійця проявляє представник Чемпіоншипу Ноттінгем Форест, який веде боротьбу за підвищення в класі. У клуба форвард може перейти на правах вільного агента, оскільки його контракт з Арісом закінчується 30 червня
Раніше Ідеє вже грав в Англії за Вест Бромвіч.
Нагадаємо, Ідеє залишив Динамо через власну безпеку.