Колишній нападник Динамо може повернутися в Англію

Браун Ідеє може змінити клуб

Колишній форвард Динамо Браун Ідеє, який наразі виступає за грецький Аріс, влітку може повернутися в Англію.

Про це повідомляє pagenews.gr.

В Англії інтерес до 31-річного нігерійця проявляє представник Чемпіоншипу Ноттінгем Форест, який веде боротьбу за підвищення в класі. У клуба форвард може перейти на правах вільного агента, оскільки його контракт з Арісом закінчується 30 червня

Раніше Ідеє вже грав в Англії за Вест Бромвіч.

Нагадаємо, Ідеє залишив Динамо через власну безпеку.