Стадіон Динамо можуть переобладнати в центр порятунку людей

Джерело - Чемпіон.
Стадіон імені Лобановського в Києві можуть використовувати, як центр порятунку людей у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
"Стадіон Динамо ім. Лобановського з ініціативи президента клубу можуть переобладнати на центр порятунку людей у випадку нестачі койко-місць у столиці. Уже замовлені 10 апаратів штучного дихання. Надійдуть вони за місяць. Надзвичайно довгою є черга на виготовлення дефіцитних трубо", - розповів Бурбас.
Стадіон Динамо ім. Лобановського з ініціативи президента клубу можуть переобладнати на центр порятунку людей у випадку нестачі койкомісць у столиці. Уже замовлені 10 апаратів штучного дихання. Надійдуть вони за місяць. Надзвичайно довгою є черга на виготовлення дефіцитних трубок.— Igor Burbas (@iburbas) March 26, 2020
Раніше, Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо.