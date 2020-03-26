Стадіон Динамо можуть переобладнати в центр порятунку людей

Стадіон Динамо можуть переобладнати у зв'язку з пандемією коронавірусу

Джерело - Чемпіон.

Стадіон імені Лобановського в Києві можуть використовувати, як центр порятунку людей у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Стадіон Динамо ім. Лобановського з ініціативи президента клубу можуть переобладнати на центр порятунку людей у випадку нестачі койко-місць у столиці. Уже замовлені 10 апаратів штучного дихання. Надійдуть вони за місяць. Надзвичайно довгою є черга на виготовлення дефіцитних трубо", - розповів Бурбас.

Стадіон Динамо ім. Лобановського з ініціативи президента клубу можуть переобладнати на центр порятунку людей у випадку нестачі койкомісць у столиці. Уже замовлені 10 апаратів штучного дихання. Надійдуть вони за місяць. Надзвичайно довгою є черга на виготовлення дефіцитних трубок. — Igor Burbas (@iburbas) March 26, 2020

Раніше, Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо.