Мхітарян: Футбол Фонсеки краще, ніж філософія Емері

Джерело - The Times.
Півзахисник Роми Генріх Мхітарян, права на якого належать Арсеналу, точно не знає чи залишиться в італійському клубі.
Про це заявив сам футболіст.
"Філософія Унаї Емері відрізнялася від Фонсеки. У Ромі я відчуваю себе набагато краще, тому що ми граємо в якісний футбол, і я вважаю, що він мені підходить. Віддаю перевагу футболу Фонсеки - ми граємо дуже агресивно, намагаємося контролювати темп гри.
Чи залишуся я в Римі? Точно не знаю, тому що сезон зупинений, і поки невідомо, коли продовжаться матчі", - сказав Мхітарян.
У поточному сезоні 31-річний хавбек зіграв 13 матчів в Серії А, забивши шість голів і зробивши три асисти.
Раніше, Рома бажає викупити контракт ексгравця Шахтаря.
Нагадаємо, Арсенал хоче 25 мільйонів євро за Мхітаряна.