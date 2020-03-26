Мхітарян: Футбол Фонсеки краще, ніж філософія Емері

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян, права на якого належать Арсеналу, точно не знає чи залишиться в італійському клубі.

Про це заявив сам футболіст.

"Філософія Унаї Емері відрізнялася від Фонсеки. У Ромі я відчуваю себе набагато краще, тому що ми граємо в якісний футбол, і я вважаю, що він мені підходить. Віддаю перевагу футболу Фонсеки - ми граємо дуже агресивно, намагаємося контролювати темп гри.

Чи залишуся я в Римі? Точно не знаю, тому що сезон зупинений, і поки невідомо, коли продовжаться матчі", - сказав Мхітарян.