Було вирішено провести демонтаж частини стадіону

На стадіоні Авангард у Рівному обвалилася частина трибуни, яку перед цим почали демонтувати.

Про це повідомляє прес-служба ФК Верес.

Під час реконструкції арени знайшли в західній трибуні сліди неякісної роботи при будівництві стадіону у часи СРСР. Було вирішено провести демонтаж цієї частини стадіону.

Демонтаж почали 20 березня, повинні були продовжити 23 березня, але 22-го частина трибуни обвалилася сама.

Раніше, екс-гравець юнацької команди міланського клубу не підійшов Вересу.