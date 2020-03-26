Бабич назвав свій варіант формату догравання УПЛ і Кубка України

Кілька питань щодо завершення футбольного сезону в Україні можна зняти матчами на нейтральних полях.

Про це заявив наставник Маріуполя Олександр Бабич.

"Ясно, що 1-е місце вже не розігрується, чемпіон є. Головне питання - 2-е місце. Наймудріше рішення, перемотавши плівку назад, було завершити після 22-х турів. Це було б наймудрішим рішенням, з огляду на те, як вірус розвивався в інших країнах. Але, зігравши 23-й тур, є прецедент, що потрібно догравати - з глядачами або без.

Визначити 2-3 місце? Можливо, варто зробити один матч на нейтральному полі.

Кубок України? Можливо, якийсь формат фіналу чотирьох. Кубок потрібно дограти. Міні-турнір, півфінал і фінал на нейтральному полі протягом 4-х днів", - сказав Бабич.