Балотеллі не гвалтував неповнолітню, вона його оббрехала і шантажувала

Наглядовий орган не знайшов складу злочину в діях італійця

Прокуратура Брешії закрила справу стосовно форварда Брешії Маріо Балотеллі, якого звинувачували у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Наглядовий орган не знайшов складу злочину в діях італійця.

У свою чергу 19-річній дівчині з Віченци, яка на момент очікуваного статевого зв'язку з Балотеллі була неповнолітньою, пред'явлені звинувачення у брехні і вимаганні.

У ході слідства з'ясувалося, що перед сексом дівчина запевнила футболіста, що вона вже повнолітня.

Також підтвердилася інформація про те, що вона шантажувала Балотеллі на 100 тисяч євро за мовчання про статевий акт з нею.

Нагадаємо, Балотеллі потрапив в аварію.