Фернандо: Не знаю чи повернуться Неймар і Сілва в Європу, у Бразилії коронавірус недооцінений

Бразильські футболісти ПСЖ Неймар і Тіаго Сілва даремно повернулися на батьківщину під час пандемії коронавірусу.

Про це заявив півзахисник Севільї Фернандо.

"Мені здається, в Іспанії безпечніше. До того ж я не знаю, чи зможуть Неймар і Сілва повернутися в Європу, оскільки Бразилія теж пройде через цю ситуацію. У Європі, якщо все піде добре, через 2-3 тижні масштаб проблеми піде на спад.

У Бразилії всі недооцінюють коронавірус, продовжують ходити на пляжі. Я сказав моїй родині, що турбуюся, і є велика ймовірність, що з ними станеться те, що сталося тут, в Іспанії. Тут також ніхто не очікував, а виявилася ситуація, яка увійде в історію", - сказав Фернандо.