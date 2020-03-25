Джуліус Агахова прокоментував інтерес англійських клубів

Колишній нападник Шахтаря Джуліус Агахова мав можливість переїхати з України в один з топ-клубів Англії.

Про це розповів сам форвард.

"Свого часу у мене була можливість перейти в Евертон, Арсенал або Манчестер Юнайтед, але їх пропозиції були відхилені президентом Шахтаря. Він зробив це не через гроші, а тому що не хотів, щоб я йшов навіть за дуже великі гроші на той час", - розповів Агахова.

Відзначимо, що у січні 2007 року Шахтар все ж відпустив Агахову у Віган.

Нагадаємо, Брюгге викупить контракт Соболя у Шахтаря.