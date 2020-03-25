Обсяги ставок на матчі чемпіонату Білорусі виросли у 13 разів

Чемпіонат Білорусі привернув увагу букмекерів

Сукупний обсяг ставок у букмекерів на вищу лігу чемпіонату Білорусі з футболу зріс в 13,7 раза.

Про це розповів заступник директора Ліги Ставок Максим Афанасьєв.

"За підсумками першого туру чемпіонату Білорусі з футболу в порівнянні з першим туром минулорічного чемпіонату ми фіксуємо зростання обороту ставок в 13,7 раза, збільшення кількості унікальних клієнтів зі ставкою - в 2,5 раза, збільшення розміру середньої ставки - на 26 відсотків", - сказав Афанасьєв.

Раніше, у Білорусі прийняли важливе рішення щодо чемпіонату.

Нагадаємо, Ковтун потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Білорусі.