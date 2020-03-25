Європейські чемпіонати планують закінчити до липня

Визначилась можлива дата завершення європейських чемпіонатів

Європейські ліги сподіваються завершити футбольний сезон 30 червня в разі поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Сьогодні, 25 березня, відбувся перший раунд переговорів створених УЄФА робочих груп. У першій конференції взяли участь представники Європейської асоціації клубів та національних ліг.

У разі поліпшення епідеміологічної обстановки передбачається скласти новий календар, в якому матчі національних ліг запланують на середину тижня, а Ліги чемпіонів та Ліги Європи - на вихідні.

Нагадаємо, клуби Серії А запропонували свій формат на найближчі два сезони.