У Києві поліцейські викрили схему фінансових махінацій щодо будівництва футбольних полів

Вартість штучного покриття була завищена на 30 відсотків

Джерело - Національна поліція.

Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему щодо розкрадання коштів, які були виділені у 2017 році на фінансування бюджетної програми Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зокрема поліцейські встановили, що вартість штучного покриття для футбольних полів була умисно завищена на 30 відсотків. Крім того, право на постачання штучного покриття для 66 столичних футбольних полів мало лише одне підприємство.

В результаті злочинних дій державному бюджету та бюджету м. Києва завдано збитків на суму понад 9,4 мільйона гривень.

Наразі за фактом заволодіння бюджетними коштами повідомлено про підозру керівнику підприємства – виробника штучного покриття для футбольних полів. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Також поліцейські проводять комплекс заходів щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми.

Слідчі дії тривають відразу за двома статтями Кримінального кодексу України - за ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.366 (Службове підроблення). За такий вид злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше, УАФ передає весь автотранспорт у розпорядження військового госпіталю.