У команді будуть раді бачити світових зірок

Джерело - Чемпіон.

Прес-служба мінського Динамо в своєму Instagram-акаунті опублікувала фото Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі та інших футбольних зірок в клубній формі.

Білорусь - єдина країна Європи, в якій продовжують грати в футбол на професійному рівні.

Раніше, у Білорусі прийняли важливе рішення щодо чемпіонату.

Нагадаємо, Ковтун потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Білорусі.