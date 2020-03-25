Джерело - Чемпіон.
Прес-служба мінського Динамо в своєму Instagram-акаунті опублікувала фото Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі та інших футбольних зірок в клубній формі.
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🇧🇾🔝⚽ Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете ⠀ 😎 На днях @alexgleb говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с #footby 😻 А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы! ⠀ #fcdm1927 #football #messi #cr7 #футбол #лучшаялигамира
Білорусь - єдина країна Європи, в якій продовжують грати в футбол на професійному рівні.
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