Сабо: Хто очікував, що цей вірус прийде і в Україну?

Варто догравати чемпіонат України після завершення карантину, введеного через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявив фахівець Йожеф Сабо.

"Потрібно було починати, адже хто очікував, що цей вірус прийде і в Україну? Я не очікував, адже де Китай, а де Україна. А виявилося, що ця біда поширюється дуже швидко. Але ще раз хочу повторити: нічого сумувати, все одно прийде час, коли знову будемо коментувати, і знову буде футбол! Я сподіваюся, що це буде!", - сказав Сабо.