 Лідер Зорі хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії | Футбол | Champion.com.ua
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Лідер Зорі хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії

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Футболіст зробив оригінальний вибір
Лідер Зорі хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії
#Михайліченко, #Зоря

Джерело - iSport.ua.

Захисник луганської Зорі Богдан Михайліченко не проти продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії.

Про це заявив сам футболіст.

"Який європейський чемпіонат мені подобається? Добре грати в Бельгії. Це не топ-європейський чемпіонат, але там багато молодих футболістів, які прогресують.

Футбол в Бельгії на підйомі. І як показує практика, українські гравці там непогано приживаються. А вже через бельгійську першість можна потрапити, припустимо, в Англію, Італію чи Іспанію, де відразу заграти не так просто.

Спочатку потрібно пройти, якщо можна так сказати, європейську адаптацію. Не скажу, що дуже пильно, але якщо випадає можливість, обов'язково дивлюся матчі за участю українців в Бельгії", - сказав Михайліченко.

У поточному сезоні Михайліченко провів 26 матчів, в яких він відзначився двома забитими голами і отримав 12 жовтих карток.

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