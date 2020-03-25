Лідер Зорі хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії

Захисник луганської Зорі Богдан Михайліченко не проти продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії.

Про це заявив сам футболіст.

"Який європейський чемпіонат мені подобається? Добре грати в Бельгії. Це не топ-європейський чемпіонат, але там багато молодих футболістів, які прогресують.

Футбол в Бельгії на підйомі. І як показує практика, українські гравці там непогано приживаються. А вже через бельгійську першість можна потрапити, припустимо, в Англію, Італію чи Іспанію, де відразу заграти не так просто.

Спочатку потрібно пройти, якщо можна так сказати, європейську адаптацію. Не скажу, що дуже пильно, але якщо випадає можливість, обов'язково дивлюся матчі за участю українців в Бельгії", - сказав Михайліченко.