Динамо придбало сучасне медичне обладнання для Київської лікарні

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Динамо профінансувало придбання повного комплекту найсучаснішого автоматичного біохімічного аналізатора для Київської міської клінічної лікарні №9.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Дане обладнання вкрай необхідне лікарні, особливо в нинішніх умовах значного навантаження на медичні заклади через пандемію COVID-19.
Апарат використовуватиметься для обстеження хворих, зокрема хворих на інфекційні захворювання й інфікованих коронавірусом. Він дозволяє точно й оперативно аналізувати широкий спектр показників на основі біохімічного аналізу крові, значно полегшуючи роботу медичного персоналу.
Нагадаємо, Ворскла виділила 2,5 млн доларів на боротьбу із коронавірусом.