Динамо доставило сучасне медичне обладнання для Київської лікарні

Динамо долучилося до боротьби з пандемією коронавірусу

Динамо профінансувало придбання повного комплекту найсучаснішого автоматичного біохімічного аналізатора для Київської міської клінічної лікарні №9.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Дане обладнання вкрай необхідне лікарні, особливо в нинішніх умовах значного навантаження на медичні заклади через пандемію COVID-19.

Апарат використовуватиметься для обстеження хворих, зокрема хворих на інфекційні захворювання й інфікованих коронавірусом. Він дозволяє точно й оперативно аналізувати широкий спектр показників на основі біохімічного аналізу крові, значно полегшуючи роботу медичного персоналу.

Нагадаємо, Ворскла виділила 2,5 млн доларів на боротьбу із коронавірусом.