Бельгійська ліга підписала покращений телевізійний контракт

Джерело - ua.tribuna.com.
Бельгійська ліга буде заробляти 103 млн євро в рік за новим телеконтрактом.
Про це повідомляє SportsProMedia.
Угода на трансляції матчів з Eleven Sports розраховане на п'ять років. Щороку контракту ліга буде отримувати від телебачення 103 мільйони євро.
За поточною угодою бельгійські клуби заробляють 80,6 мільйона в рік, при цьому 80% припадають на виплату ТОП-5 клубам.
Нагадаємо, футболісти Андерлехта відмовились від місячної зарплати.
Також, Андерлехт звільнив тренера через коронавірус.