Бельгійська ліга підписала покращений телевізійний контракт

Eleven Sports буде транслювати чемпіонат Бельгії

Бельгійська ліга буде заробляти 103 млн євро в рік за новим телеконтрактом.

Про це повідомляє SportsProMedia.

Угода на трансляції матчів з Eleven Sports розраховане на п'ять років. Щороку контракту ліга буде отримувати від телебачення 103 мільйони євро.

За поточною угодою бельгійські клуби заробляють 80,6 мільйона в рік, при цьому 80% припадають на виплату ТОП-5 клубам.

Нагадаємо, футболісти Андерлехта відмовились від місячної зарплати.

Також, Андерлехт звільнив тренера через коронавірус.