Власник Олімпіакоса вилікувався від коронавірусу

Власник Олімпіакоса Евангелос Марінакіс зміг вилікуватися від коронавірусної інфекції через два тижні лікування.

Про це розповів сам Евангелос Марінакіс.

"Після двох тижнів, виконуючи вказівкам лікарів, я пройшов другий тест (передбачений процедурою), який виявився негативним. Я залишався вдома, читав, спілкувався з друзями і знайомими, багато годин дивився телевізор, слухав музику, багато годин займався серфінгом, стежив, що відбувається з рештою світу, і ще раз усвідомив, наскільки вразливою є наша планета.

Я відчуваю необхідність подякувати лікарям за їх турботу і поради. Герої в білих халатах, які працюють ночами для своїх побратимів. Дякую анонімних і відомих друзів, кожного окремо, за їх безмежну любов, тисячі повідомлень (навіть тексти пісень) і самовіддану підтримку", - розповів Марінакіс.