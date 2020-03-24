Беніто: Шахтар і Динамо сильніші за всі російські клуби

Чемпіонат Росії сильніший за український через те, що там багато клубів однакового рівня.

Про це заявив півзахисник Динамо Беніто.

"Чи Динамо і Шахтар зараз сильніші російських Зеніту, Спартака, ЦСКА? Думаю, так. Звісно, так! Це цікаве питання, тому що я грав проти всіх цих клубів. Зеніту навіть забивав у виїзному матчі. Я можу тобі сказати, що Динамо - точно сильніше за Зеніт.

Якщо чесно, зрозуміло, що чемпіонат Росії сильніший, через те, що там багато клубів однакового рівня. В Україні є два сильні клуби, про які всі говорять. Але вони сильніші найкращих російських команд. Я пішов в Динамо, щоб рости тут. У Росії мене вважали молодим гравцем, який, нібито, не міг грати постійно через відсутність досвіду. Але, розумієш, футбол - це не лише досвід. Це молодість, швидкість, техніка. Ти повинен використовувати повною мірою якості футболіста, якими він володіє. Подивімось на Мбаппе. Він грає постійно, забиває постійно, він вже став зіркою світового футболу. Хоча теж був недосвідчений. Але йому довіряли. Тому я в "Динамо", сподіваюся, що тут мені довірятимуть, - зазначив Беніто.