 Півзахисник Динамо: Мій паспорт успішно загубили у посольстві | Футбол | Champion.com.ua
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Півзахисник Динамо: Мій паспорт успішно загубили у посольстві

Сьогодні 13:40 1956 0
Півзахисник розповів, чому пропустив зимові збори з першою командою
Півзахисник Динамо: Мій паспорт успішно загубили у посольстві
#Беніто, #Динамо

Джерело - sportarena.com.

Нігерійський півзахисник київського Динамо Беніто пропустив зимові збори з першою командою клубу у зв'язку втратою паспорту.

Про це заявив сам спортсмен.

"Отримати робочу візу в Україні легко для футболіста з Європи. Але зробити це в Африці дуже важко. Мій закордонний паспорт закінчувався через два місяці і мені терміново потрібно було робити новий. Потім його успішно втратили в посольстві.

Я вилетів до Нігерії і почав робити новий. У нас все дуже важко. Багато людей намагаються виїхати на заробітки з Африки в Європу. Таким чином, все затягнулося", - розповів Беніто.

Беніто став футболістом Динамо у лютому цього року. Його контракт з клубом розрахований до літа 2023 року.

Раніше, Динамо продовжило карантин.

Нагадаємо, Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ.

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