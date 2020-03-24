Півзахисник Динамо: Мій паспорт успішно загубили у посольстві

Нігерійський півзахисник київського Динамо Беніто пропустив зимові збори з першою командою клубу у зв'язку втратою паспорту.

Про це заявив сам спортсмен.

"Отримати робочу візу в Україні легко для футболіста з Європи. Але зробити це в Африці дуже важко. Мій закордонний паспорт закінчувався через два місяці і мені терміново потрібно було робити новий. Потім його успішно втратили в посольстві.

Я вилетів до Нігерії і почав робити новий. У нас все дуже важко. Багато людей намагаються виїхати на заробітки з Африки в Європу. Таким чином, все затягнулося", - розповів Беніто.