Ще один футбольний чемпіонат призупинено через поширення коронавірусу

В Австралії призупинено змагання до 22 квітня

Чемпіонат Австралії був припинений як мінімум до 22 квітня через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє місцева федерація футболу.

Україні перервали всі професійні футбольні змагання, зокрема, Hyundai A-League. Подібні заходи торкнулися і Нової Зеландії.

Таким чином, футбол ще можна побачити в Білорусі, Анголі, Бурунді, Нікарагуа, Туркменістані, М'янмі, Мавританії та першому дивізіоні Парагваю.

Раніше, лікар Арсеналу зазначав, що офіційні цифри по коронавірусу у Росії потрібно множити мінімум на 100.