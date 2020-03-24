Ще один футбольний чемпіонат призупинено через поширення коронавірусу

Джерело - ua-football.com.
Чемпіонат Австралії був припинений як мінімум до 22 квітня через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомляє місцева федерація футболу.
Україні перервали всі професійні футбольні змагання, зокрема, Hyundai A-League. Подібні заходи торкнулися і Нової Зеландії.
Таким чином, футбол ще можна побачити в Білорусі, Анголі, Бурунді, Нікарагуа, Туркменістані, М'янмі, Мавританії та першому дивізіоні Парагваю.
Раніше, лікар Арсеналу зазначав, що офіційні цифри по коронавірусу у Росії потрібно множити мінімум на 100.