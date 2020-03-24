Визначено п’ять найкращих голів клубів Першої ліги на зимових зборах

Джерело - Чемпіон.
В інформаційно-аналітичній програмі Україна футбольна визначено п’ять найкращих голів клубів ПФЛ на зимових зборах.
До 5-ки потрапили:
гол гравця Балкан Фернандо у матчі з Сфинтулом Георге (2:2)
гол гравця Інгульця Іллі Коваленка у матчі з Істіколом (5:0)
гол гравця команди Оболонь Бровар у матчі з Минаєм (1:1)
гол гравця Металіста 1925 Вадима Жука у матчі з Альянсом (4:0)
гол гравця Руху Ернеста Антві у матчі з Прикарпаттям (3:0).
На відео ці голи можете побачити наприкінці програми.
Раніше, Інгулець визначився зі стадіоном для участі в УПЛ.