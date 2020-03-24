 Деметрадзе: Суркіс не винен, що Динамо зараз погано грає | Футбол | Champion.com.ua
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Деметрадзе: Суркіс не винен, що Динамо зараз погано грає

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Деметрадзе: Суркіс не винен, що Динамо зараз погано грає
#Деметрадзе, #Динамо

Джерело - Любителі.

В останні роки в українському футболі донецький Шахтар сильніший за набором футболістів від Динамо.

Про це заявив колишній нападник киян Георгій Деметрадзе.

"Знаю, що Динамо зараз погано грає, але навіщо звинувачувати Суркісів? Те, як грає команда, залежить від усіх: від президента, від тренерського штабу і від футболістів. Чи винен Суркіс, що Динамо зараз погано грає? Ні.

За моїх часів був Лобановський. Для українського та всесвітнього футболу його не вистачає.

Звинувачувати в усьому Суркісів - непрофесійно і некоректно. Він інвестує великі гроші, але в останні роки Шахтар сильніший за набором футболістів. У донецького клубу сильні і класні футболісти, а також сильна командна гра. "Шахтар" грає в один з найкращих футболів в Європі: у них налагоджена гра, вони добре контролюють м'яч, їх виконавці сильніші, ніж у Динамо.

Коли я грав в Динамо, то було навпаки. Але змінилися часи, зросли ціни. Може, у Динамо немає таких грошей, як у Шахтаря, це впливає. Донецький клуб більше платить за зірок з Латинської Америки, але за більше і продає. Більш того, помилок в трансферній політиці Шахтаря мінімальна кількість", - сказав Деметрадзе.

Георгій Деметрадзе захищав кольори київського Динамо в період з 1999 по 2000 роки.

Раніше, Динамо продовжило карантин.

Нагадаємо, Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ.

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